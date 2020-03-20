Головна Новини
20 березня • оновлено в 09:22
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Життя столиці

У Києві вирішили ввести НС: всі подробиці

13.8т
Читати матеріал російською

Влада Києва вже ухвалила рішення про введення надзвичайної ситуації в місті через поширення коронавірусу. Потрібно тільки, щоб відповідні документи пройшли юридичні процедури.

Про це заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник в інтерв'ю РБК. За його словами, всі заходи, характерні для НС, в столиці вже впроваджуються.

"Ми вже позавчора (Ймовірно, 18 березня. – Ред.) ухвалили рішення про введення надзвичайної ситуації у Києві. Документи зараз проходять юридичні процедури", – підкреслив Поворозник.

Новина оновлюється.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Автор
Яра Дорош
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
5
11
Смішно
3
Цікаво
4
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кияни Життя столиці

Новини Києва

Топпублікації

Топблоги