У Києві вирішили ввести НС: всі подробиці

Влада Києва вже ухвалила рішення про введення надзвичайної ситуації в місті через поширення коронавірусу. Потрібно тільки, щоб відповідні документи пройшли юридичні процедури.

Про це заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник в інтерв'ю РБК. За його словами, всі заходи, характерні для НС, в столиці вже впроваджуються.

"Ми вже позавчора (Ймовірно, 18 березня. – Ред.) ухвалили рішення про введення надзвичайної ситуації у Києві. Документи зараз проходять юридичні процедури", – підкреслив Поворозник.

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