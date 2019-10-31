У Києві випав сніг: приголомшливі фото й відео

У Києві у четвер, 31 жовтня, випав сніг. Це вже вдруге упродовж цього місяця 2019 року в столиці України помітили зимове явище.

Користувачі соцмереж почали активно публікувати фото та відео з опадами. Більшість із них написали, що бачать це явище вперше цьогоріч (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"А ось і перший сніг 2019/2020", "А ось і перший сніг", "А в Києві пішов сніг, невеличкий і ненадовго", "Як в пісні: ''Білий сніг на зеленому листі'', – зазначили користувачі.

У Києві випав сніг УНН

У Києві у четвер, 31 жовтня, випав сніг Facebook Sergii Pshenychniy

Це вже вдруге у жовтні 2019 року у столиці України помітили зимове явище Facebook Ksenia Salkina

У Києві у четвер, 31 жовтня, випав сніг Facebook Galina Voitsekhivska

Це вже вдруге у жовтні 2019 року у столиці України помітили зимове явище УНН

У Києві у четвер, 31 жовтня, випав сніг УНН

Це вже вдруге у жовтні 2019 року у столиці України помітили зимове явище УНН

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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