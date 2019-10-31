У Києві випав сніг: приголомшливі фото й відео

У Києві у четвер, 31 жовтня, випав сніг. Це вже вдруге упродовж цього місяця 2019 року в столиці України помітили зимове явище.
Користувачі соцмереж почали активно публікувати фото та відео з опадами. Більшість із них написали, що бачать це явище вперше цьогоріч (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).
"А ось і перший сніг 2019/2020", "А ось і перший сніг", "А в Києві пішов сніг, невеличкий і ненадовго", "Як в пісні: ''Білий сніг на зеленому листі'', – зазначили користувачі.
У Києві випав сніг
УНН
У Києві у четвер, 31 жовтня, випав сніг
Facebook Sergii Pshenychniy
Це вже вдруге у жовтні 2019 року у столиці України помітили зимове явище
Facebook Ksenia Salkina
У Києві у четвер, 31 жовтня, випав сніг
Facebook Galina Voitsekhivska
Це вже вдруге у жовтні 2019 року у столиці України помітили зимове явище
УНН
У Києві у четвер, 31 жовтня, випав сніг
УНН
Це вже вдруге у жовтні 2019 року у столиці України помітили зимове явище
УНН
Як повідомляв OBOZREVATEL:
В Україні в середу, 18 вересня, після різкого зниження температури повітря випав перший сніг.
Також у суботу, 21 вересня, в місті Слов'янськ Донецької області спостерігали незвичайне для цього періоду природне явище – там випав сніг.
У Києві ж перший сніг випав у понеділок, 7 жовтня.
Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!
Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".