У Києві відтермінують введення електронного квитка: що завадило

У Київській міській державній адміністрації заявили, що готові відтермінувати до 1 січня 2021 року запровадження єдиного електронного квитка на проїзд у міському громадському транспорті.

Про це йдеться на офіційному сайті КМДА. Це планують зробити, щоб дати можливість уряду розробити зміни до законодавства щодо надання пільг на проїзд відповідним категоріям громадян, а останнім – можливість безкоштовно користуватися громадським транспортом.

Як зазначила заступниця голови КМДА Марина Хонда, у 2018 році почалося тестове впровадження єдиного електронного квитка. Із цього моменту міська влада дала можливість оформлення карти киянина усім пільговим категоріям киян, які мають право на безкоштовний проїзд.

"На сьогодні ми компенсуємо перевізникам із міського бюджету вартість проїзду в комунальному громадському транспорті за кожного пільговика, який має картку киянина", – пояснила вона.

Втім, за словами чиновниці, місто зіткнулося з проблемою, яка має бути вирішена на державному рівні. Так, право на безоплатний проїзд пільговим категоріям регламентується вісьмома законами України. Мова про ветеранів військової служби, військовослужбовців, дітей війни, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та інших.

Так, лише кількість киян, які мають право на пільговий проїзд, становить близько 240 тисяч осіб. Окрім того, відповідно до постанов Кабміну, безкоштовного користуються транспортом і пенсіонери – а це 480 тисяч мешканців столиці.

Як зазначил у КМДА, хоч держава повинна компенсувати проїзд для пільгових категорій громадян, проте із 2015 року ці витрати були покладені на місцеві бюджети. А столиця і надалі забезпечувала пільговий проїзд киянам, які мають на це право.

"Але ми вважаємо соціальною несправедливістю для пільговиків із інших регіонів України, яким доведеться сплачувати власні кошти за проїзд із введенням єдиного електронного квитка. Столичний бюджет цих витрат покрити не може. Тому держава повинна врегулювати це питання на законодавчому рівні. І на кількох нарадах за участю прем’єра, урядовців і керівництва столиці була досягнута домовленість, що уряд розробить відповідні зміни до законодавства України, а столиця врахує рекомендації урядовців і відтермінує запровадження електронного квитка, поки питання компенсацій пільговикам не буде вирішене", – підкреслила Хонда.

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