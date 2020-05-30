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30 травня • оновлено в 15:59
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У Києві відкрили ТРЦ і готелі: правила роботи і відвідування

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У суботу, 30 травня, в Києві дозволили роботу торгово-розважальних центрів і готелів. При цьому ряд обмежень в них все одно продовжує діяти.

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Міська влада в рамках послаблення карантину дозволили відкрити ТРЦ без розважальних зон і дитячих ігрових кімнат. Правила роботи та відвідування ТРЦ і готелів опублікували на сайті КМДА.

Так, ТРЦ повинні дотримуватися таких санітарних норм:

  • пропускати персонал і відвідувачів тільки при наявності захисних масок або респіраторів;

  • проводити санітарну обробку і регулярну дезінфекцію поверхонь;

  • на входах розмістити пункти температурного контролю і санітайзери;

  • встановити розмітку для дотримання дистанції на місцях можливого скупчення відвідувачів.

У Києві відкрили ТРЦ і готелі

У Києві відкрили ТРЦ і готелі

Також з 30 травня в столиці почали працювати готелі, крім хостелів, за умови дотримання таких правил:

  • температурний скринінг співробітників і жителів готелю;

  • масковий режим поза номерів;

  • ресторани в готелях можуть працювати тільки на винос або на обслуговування в номерах;

  • одночасно в вестибюлі може знаходиться не більше однієї людини на 10 квадратних метрів площі приміщення.

Як писав OBOZREVATEL раніше, Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні 29 травня ухвалив рішення про подальше пом'якшення карантину у зв'язку з коронавірусом.

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Автор
Карина Бондаренко
Теми
Коронавірус Карантин в Україні
Місце
Україна Київ
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