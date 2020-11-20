Прогноз погоди на вихідні в Києві: буде сніг і сонце

Погода у Києві в суботу, 21 листопада, буде похмурою, вночі можливий мокрий сніг. Однак неділю, 22 листопада, обіцяє бути сонячним.

Відповідний прогноз з'явився на сайті Українського гідрометцентру. Вітер очікується змінних напрямків, 7-12 м / с.

Так, в суботу в Києві вночі очікується -1...- 3 градусів, а вдень температура підніметься до +1 ... + 3.

Уже в неділю в столиці вночі очікується -1...-1 градусів, а вдень температура підніметься до +1... + 3, без опадів, мінлива хмарність з проясненнями.

Синоптик Наталія Діденко повідомила, що у Києві 21-22 листопада істотні опади малоймовірні.

"У неділю посилиться вітер, буде некомфортно і холодніше за відчуттями. Нічна столична температура найближчих вихідних від 1 тепла до 1 морозу, в денні години передбачається +2...+3 градуси", – уточнила вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за прогнозом народного синоптика, погода до кінця листопада тричі буде "мінусовою", але очікуються і два періоди потепління.