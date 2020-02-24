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24 лютого • оновлено в 17:46
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У Києві в останній зимовий тиждень йтиме дощ і сніг

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У Києві у останній зимовий тиждень, з 25 і до 29 лютого, буде мінлива погода – часом усім керуватиме зима, а часом – приходитиме весна. Упродовж тижня у столиці України йтиме як сніг, так і дощ, а іноді буде сухо.

Відповідний прогноз з'явився на сайті Укргідрометцентру. Здебільшого вітер буде у межах 7-12 м/с.

Так, у вівторок, 25 лютого, буде сухо та хмарно. Температура вночі буде близько 0...-2 градусів, а вдень підійметься до +4...+6. Уже в середу, 26 лютого, усю добу йтиме дощ. Нічна температура очікується у межах +3...+5, а денна – приблизно +8...+10.

Погода у Києві. Ілюстрація

Погода у Києві. Ілюстрація

У четвер, 27 лютого, у першій половині доби йтиме дощ зі снігом, а у другій – просто дощ. Вночі температура сягатиме лише +3...+5 градусів, а вдень підійметься до +5...+7. У п'ятницю, 28 лютого, у першій половині доби випаде сніг, а у другій буде сухо. Нічна температура коливатиметься у межах -1...+1, а денна буде близько +4...+6.

У останню зимову добу, 29 лютого, буде сухо. Вночі очікується -2...-4 градуси, а вдень – до +4...+6.

Прогноз погоди у Києві

Прогноз погоди у Києві

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні поступово відбувається зміна кордонів зими, у результаті чого березень і початок квітня стануть "зимовими місяцями".

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Автор
Вероніка Ковбасюк
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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