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У Києві в годину пік скасували популярний вид транспорту

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У Києві в ранкову годину пік 18 червня скасували зразу шість рейсів міської електрички. Таке рішення компанія-перевізник пояснила технічною несправністю транспорту.

Так, пасажири не дочекалися електричок № 7402, 7409/10, 7501, 7502, 7503, 7421. Про це повідомили в прес-службі "Київпастранс".

"Просимо вибачення, безпека пасажирів у пріоритеті", – звернулися до киян представники компанії.

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Збої в розкладі міських електричок Києва відбуваються регулярно. Наприклад, 19 лютого після тривалої перерви приїхав невеликий склад, в який не змогли поміститися всі пасажири. Після цього 27 лютого скасували зразу вісім ранкових електричок.

Ілюстрація

Ілюстрація

korrespondent

Як писав OBOZREVATEL, у травні також скасували шість рейсів міської електрички. Збій в русі популярного виду транспорту пояснили технічними неполадками.

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УкраїнаКиїв
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