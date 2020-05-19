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19 травня • оновлено в 17:18
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У Києві та області змінили керівництво СБУ: Баканов представив нового голову

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Голова Служби безпеки України Іван Баканов представив особовому складу нового очільника Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області – Олега Головаша.

Про це написала пресслужба СБУ на сайті. Баканов закликав працівників служби звертати особливу увагу на напрями контррозвідки та кібербезпеки, захист національної державності та об’єктів критичної інфраструктури, боротьбу з тероризмом та диверсіями, протидію різноманітним проявам гібридної війни (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Сподіваюся, що разом з призначенням відбудеться й активізація роботи управління. І головне – будуть нові результати. Безумовно, ваше управління повинно чітко і злагоджено реагувати на будь-які виклики. Адже поняття безпеки набуває нині нового значення", – підкреслив голова СБУ.

Баканов представив нового керівника ГУ СБУ у Києві та області

Баканов представив нового керівника ГУ СБУ у Києві та області

СБУ

"Безпеку гарантує сила. Мої вимоги до вашої роботи ви знаєте: на всі потенційні загрози реагуємо оперативно і дієво. Головна мета – аби кожен громадянин міг почувати себе в безпеці. Служба повинна бути сильною", – додав Баканов.

Сам ж Головаш подякував за можливість очолити найбільше в системі СБУ регіональне управління і запевнив, що професіоналізм та бойовий дух особового складу дозволить впоратись з усіма викликами.

Баканов представив нового керівника ГУ СБУ у Києві та області

Баканов представив нового керівника ГУ СБУ у Києві та області

Баканов представив нового керівника ГУ СБУ у Києві та області

Баканов представив нового керівника ГУ СБУ у Києві та області

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Тег
Служба безпеки України
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