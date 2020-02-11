У Києві станцію метро "Дорогожичі" (Сирецько-Печерська, зелена лінія) можуть перейменувати на "Бабин Яр".

Із такою ініціативою виступив Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр", уже було подане звернення на ім'я міського голови Києва Віталія Кличка. Про це йдеться на офіційному сайті центру.

Фінансування здійснюватиме Благодійний фонд. Ініціатива пов'язана із тим, що станція "Дорогожичі" розташована на історичній території урочища Бабин Яр, де у 1941-1943 рр. відбулася одна з найбільших трагедій Голокосту – масові розстріли, в яких загинуло близько 100 тисяч людей.

У Києві станцію метро захотіли перейменувати на "Бабин Яр"

До того ж у майбутньому на території Бабиного Яру планують збудувати цілий Меморіальний центр. Тому перейменування станції спростить навігацію у місті для всіх охочих відвідати це місце.

"Бабин Яр є місцем злочину двох тоталітарних систем. Одна знищила у цьому місці тисячі невинних людей, а друга намагалася приховувати правду про ці події", – підкреслив генеральний директор центру Максим Яковер.

Ініціатива вже здобула підтримку киян, зокрема, представників ОСН Подільського та Шевченківського районів, багатьох громадських організацій, активістів та лідерів громадської думки.

"Перетворення місця забуття на місце пам'яті – це наш обов'язок перед Києвом, перед усім світом і перед наступними поколіннями. Переконаний, що перейменування станції метро "Дорогожичі" на "Бабин Яр" сприятиме переосмисленню киянами цієї місцевості", – додав Яковер.

Також на своїй сторінці у Facebook він зазначив, що одного перейменування – недостатньо. Після цього має відбутися редизайн.

"Саме зі станції і повинна початися розповідь. Яка продовжується у заповіднику і потім – у музеї. Перейменування – це пролог", – написав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві капітально відремонтують станції метро "Лук'янівська", "Університет", "Арсенальна" та "Сирець". Їх адаптують для маломобільних і людей із порушеннями зору.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram