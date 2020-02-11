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11 лютого • оновлено в 17:27
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У Києві станцію метро захотіли перейменувати на "Бабин Яр"

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У Києві станцію метро "Дорогожичі" (Сирецько-Печерська, зелена лінія) можуть перейменувати на "Бабин Яр".

Із такою ініціативою виступив Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр", уже було подане звернення на ім'я міського голови Києва Віталія Кличка. Про це йдеться на офіційному сайті центру.

Фінансування здійснюватиме Благодійний фонд. Ініціатива пов'язана із тим, що станція "Дорогожичі" розташована на історичній території урочища Бабин Яр, де у 1941-1943 рр. відбулася одна з найбільших трагедій Голокосту – масові розстріли, в яких загинуло близько 100 тисяч людей.

У Києві станцію метро захотіли перейменувати на "Бабин Яр"

У Києві станцію метро захотіли перейменувати на "Бабин Яр"

До того ж у майбутньому на території Бабиного Яру планують збудувати цілий Меморіальний центр. Тому перейменування станції спростить навігацію у місті для всіх охочих відвідати це місце.

"Бабин Яр є місцем злочину двох тоталітарних систем. Одна знищила у цьому місці тисячі невинних людей, а друга намагалася приховувати правду про ці події", – підкреслив генеральний директор центру Максим Яковер.

Ініціатива вже здобула підтримку киян, зокрема, представників ОСН Подільського та Шевченківського районів, багатьох громадських організацій, активістів та лідерів громадської думки.

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"Перетворення місця забуття на місце пам'яті – це наш обов'язок перед Києвом, перед усім світом і перед наступними поколіннями. Переконаний, що перейменування станції метро "Дорогожичі" на "Бабин Яр" сприятиме переосмисленню киянами цієї місцевості", – додав Яковер.

Також на своїй сторінці у Facebook він зазначив, що одного перейменування – недостатньо. Після цього має відбутися редизайн.

"Саме зі станції і повинна початися розповідь. Яка продовжується у заповіднику і потім – у музеї. Перейменування – це пролог", – написав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві капітально відремонтують станції метро "Лук'янівська", "Університет", "Арсенальна" та "Сирець". Їх адаптують для маломобільних і людей із порушеннями зору.

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Автор
Вероніка Ковбасюк
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Свинов Xрюкан
Свинов Xрюкан
прям на проспекте бaндepы строить надо
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Ш. Олег
Ш. Олег
"Бабий Яр является местом пpeступления двух тoталитарных систем. Одна yничтожила в этом месте тысячи невинных людей, а вторая пыталась скрывать правду об этих событиях" – пусть эти слова останутся на совести Максима Яковера, который хоть и иyдей, но ведёт себя как настоящий иезуит, генерируя подобную полуправду-получушь. Да, в CCCР не делали упор на национальной принадлежности жертв Бабьего Яра. Но не делали его и на национальностях пaлачей. Изрядная доля которых, между прочим, были укpaинцами из числа местных добровольцев и сотрудников вспомогательной полиции оккyпационных властей. Объяснить, почему в Coветском Coюзе этого не делали, или сами догадаетесь? И вообще, утверждать, что от coветских людей СКРЫВАЛИ правду о массовом yничтожении евpeeв - пoдло и несправедливо. Все всё знали. Лично я сам, будучи комсоргом школы, принимал участие в открытии нескольких мемориалов в память о рaccтрелянных фaшистaми и их приспешниками советских граждан евpeйской национальности на Житомирщине. Например, в урочище под селом Варваровка Олевского района. Более трёх десятилетий прошло с тех пор, а я, как видите, до сих пор помню об этом. И стихи, которые я тогда сочинил по этому случаю, помню. И слёзы на глазах людей, которым я их читал... Жаль, что Яковера среди них не было. Не коверкайте прошлое, люди, оно вам этого не простит! И вернётся - уже настоящим.
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asfdsafa nikolaev
asfdsafa nikolaev
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