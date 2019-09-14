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14 вересня • оновлено в 18:35
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У Києві спалахнув популярний пляж: фото і відео НП

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У суботу, 14 вересня, в Києві спалахнув популярний пляж на Гідропарку. За свідченнями очевидців загорівся цілий комплекс Bora Bora Beach Club.

Як зазначає кореспондент OBOZREVATEL, величезний стовп чорного диму видно навіть з віддалених куточків української столиці. Пожежі присвоїли підвищений ранг складності.

Займання почалося близько 17:00, і станом на 17:30 вогонь охопив 500 квадратних метрів, оскільки дуже швидко поширюється. За попередніми даними інформації про постраждалих в результаті НП поки немає.

Новини
Величезний стовп диму: у Києві спалахнула масштабна пожежа. Відео та фото
Чорний стовп диму видно навіть у далеких куточках Києва

Чорний стовп диму видно навіть у далеких куточках Києва

У Києві загорівся пляжний комплекс Bora Bora

У Києві загорівся пляжний комплекс Bora Bora

"Інформатор"

У Києві загорівся пляжний комплекс Bora Bora

У Києві загорівся пляжний комплекс Bora Bora

"Інформатор"

У Києві загорівся пляжний комплекс Bora Bora

У Києві загорівся пляжний комплекс Bora Bora

"Інформатор"

У Києві загорівся пляжний комплекс Bora Bora

У Києві загорівся пляжний комплекс Bora Bora

"Інформатор"

Пожежа на пляжі в Гідропарку

Пожежа на пляжі в Гідропарку

Perepichka News

Пожежа на пляжі в Гідропарку

Пожежа на пляжі в Гідропарку

Perepichka News

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 10 вересня в Києві біля станції метро "Олімпійська" також трапилася пожежа. Вогонь виник на вулиці Великій Васильківській, 65 у Печерському районі столиці.

  • У той же день масштабна пожежа спалахнула і в лісовій зоні під Києвом. Займання сталося поблизу станції метро "Лісова". Вогонь охопив сотні квадратних метрів.

  • 13 вересня велика пожежа сталася в Подільському районі Києва, на вулиці Сирецькій, 25. Горіло складське приміщення.

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Теми
Пожежа в Києві Кримінал
Місце
Україна Київ
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