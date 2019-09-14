У Києві спалахнув популярний пляж: фото і відео НП

У суботу, 14 вересня, в Києві спалахнув популярний пляж на Гідропарку. За свідченнями очевидців загорівся цілий комплекс Bora Bora Beach Club.

Як зазначає кореспондент OBOZREVATEL, величезний стовп чорного диму видно навіть з віддалених куточків української столиці. Пожежі присвоїли підвищений ранг складності.

Займання почалося близько 17:00, і станом на 17:30 вогонь охопив 500 квадратних метрів, оскільки дуже швидко поширюється. За попередніми даними інформації про постраждалих в результаті НП поки немає.

Чорний стовп диму видно навіть у далеких куточках Києва

У Києві загорівся пляжний комплекс Bora Bora "Інформатор"

У Києві загорівся пляжний комплекс Bora Bora "Інформатор"

У Києві загорівся пляжний комплекс Bora Bora "Інформатор"

У Києві загорівся пляжний комплекс Bora Bora "Інформатор"

Пожежа на пляжі в Гідропарку Perepichka News

Пожежа на пляжі в Гідропарку Perepichka News

Як повідомляв OBOZREVATEL:

10 вересня в Києві біля станції метро "Олімпійська" також трапилася пожежа. Вогонь виник на вулиці Великій Васильківській, 65 у Печерському районі столиці.

У той же день масштабна пожежа спалахнула і в лісовій зоні під Києвом. Займання сталося поблизу станції метро "Лісова". Вогонь охопив сотні квадратних метрів.

13 вересня велика пожежа сталася в Подільському районі Києва, на вулиці Сирецькій, 25. Горіло складське приміщення.

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