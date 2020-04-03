У Києві спалахнула масштабна пожежа у офісі. Відео вогняної НП

У Солом'янському районі Києва у п'ятницю вранці, 3 квітня, спалахнула масштабна пожежа у офісі на території одного із заводів.

НП трапилася на вулиці Вацлава Гавела. Про це повідомили на сторінці "Київ оперативний" в Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Сьогодні близько 10 ранку спалахнуло офісне приміщення на території одного із заводів, що на Вацлава Гавела", – йдеться у дописі.

У Києві спалахнула масштабна пожежа у офісі

Станом на 10:50 ліквідація пожежі ще тривала. Інформації про потерпілих наразі немає.

На відео видно, як язики полум'я виривалися з вікна на третьому поверсі, а дахом над першим бігала людина. На місце прибули рятувальники, які почали оперативно гасити вогонь.

Як повідомлявOBOZREVATEL, у Голосіївському районі Києва 30 березня спалахнула масштабна пожежа у приватному триповерховому будинку на вулиці Квітки-Основ'яненка, 36. У результаті будівля згоріла вщент.

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