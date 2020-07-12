У Києві спалах COVID-19 зафіксований в університетському гуртожитку.

У столиці спалах COVID-19 зафіксували в гуртожитку Київського національного університету технологій та дизайну.

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Там уже виявили п'ятьох заражених. Про це повідомила пресслужба Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві на своїй сторінці у Facebook.

"Спалах захворюваності на COVID-19 у гуртожитку Київського національного університету технологій та дизайну. Загалом у гуртожитку виявлено п'ятьох хворих на COVID-19", – йдеться в дописі.

Зазначається, що всі вони – іноземні студенти. Двоє станом на 12 липня перебували у лікарні, місцеперебування ще трьох було невідоме.

"Встановлено коло контактних осіб у гуртожитку, всього їх 13. Для вирішення подальшої тактики вони мають бути спрямовані до закладу охорони здоров’я за місцем обслуговування. Зокрема, для дотримання самоізоляції. Проте місцеперебування шістьох із них зараз невідоме", – пояснили у пресслужбі.

Станом на 12 липня в гуртожитку проводились протиепідемічні заходи, вхід сторонніх осіб був обмежений.

Допис у мережі Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві станом на 12 липня зафіксували 6182 підтверджені випадки COVID-19. За минулу добу коронавірус виявили в 67 осіб.