Плюс 7: кількість хворих коронавірусом в Києві збільшилася до 10

У Києві зафіксовано 7 нових випадків захворювання коронавірусом.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко в Facebook ввечері в суботу, 21 березня.

Тести дали позитивний результат у жінок 29 і 39 років, а також у п'яти чоловіків віком від 31 до 50 років.

"Загалом, на сьогодні в столиці 10 зареєстрованих випадків захворювання COVID-19. Вісім киян були інфіковані в європейських країнах – переважно у Франції та Німеччині. Два випадки – місцеве зараження від хворих з Житомирської області і Києва", – розповів Кличко.

З 10 хворих п'ятеро лікуються в Олександрійській клінічній лікарні столиці. Решта 5 знаходяться на самоізоляції і отримують лікування вдома під спостереженням лікарів.

"Також ми чекаємо підтвердження або спростування діагнозу на коронавірус ще трьох тестів, відправлених в референс-лабораторію", – додав мер Києва.

Як писав OBOZREVATEL, в столиці України з 23 березня буде зупинено рух громадського транспорту. Їздити на ньому зможуть лише люди, які забезпечують життєдіяльність столиці. Такі заходи спочатку запропонував міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, а потім про їх введення оголосив мер Києва Віталій Кличко.

Так, в Україні вже 49 хворих коронавірусом, ще один інфікований виявлений в окупованому Криму.

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