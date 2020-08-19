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У Києві розгорілася пожежа в 4-поверховому житловому будинку, вогонь перекинувся на дах

Дар'я Дурова
Дар'я Дурова
Життя столиці
2,0 т.
У Києві розгорілася пожежа в 4-поверховому житловому будинку, вогонь перекинувся на дах

У Києві на вул. Великій Васильківській 19 серпня сталася пожежа в квартирі на останньому поверсі чотириповерхового житлового будинку.

Вогонь поширився на дах будівлі, повідомила пресслужба КМДА на офіційному сайті (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Пожежа з висоти пташиного польоту.

Пожежа з висоти пташиного польоту. Скріншот відео "Страны"

Надзвичайна подія сталася на вул. Великій Васильківській.

Надзвичайна подія сталася на вул. Великій Васильківській. Скріншот відео "Страны"

Біля палаючої будівлі зібралися люди.

Біля палаючої будівлі зібралися люди. Скріншот відео "Страны"

Повідомлення про надзвичайну подію в будинку № 85-87 надійшло на лінію рятувальників о 18:14. Площа пожежі, за останніми даними, склала не менше 200 кв. м.

У процесі ліквідації були врятовані двоє осіб, ще 15 відведено на безпечну відстань.

Рятувальники на місці пожежі.

Рятувальники на місці пожежі. Страна

Із ліквідацією вогню виникли труднощі.

Із ліквідацією вогню виникли труднощі. Страна

Локалізація загоряння ускладнена дерев'яними перекриттями в будинку, через що пожежа швидко розповсюджується.

На місці працюють 10 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 45 рятувальників.

Доповнюється...

Як повідомляв OBOZREVATEL, у місті Гранд-Прері в американському штаті Техас 19 серпня сталася пожежа на складах великого заводу з виробництва поліетилену Poly America.

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