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13 листопада • оновлено в 15:09
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У Києві помітили незвичну природну "аномалію": неймовірні фото

2.3т
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У Дніпровському районі Києва на бульварі Верховної Ради в листопаді продовжили цвісти сакури.

Директор комунального підприємства з утримання зелених насаджень району Євген Ковшун пояснив у коментарі "Сьогодні", що ці дерева – особливого сорту (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Вони цвітуть двічі на рік – навесні й восени. Загалом довжина бульвару становить 1,8 км. І на алеї завдовжки 1,6 км у нас висаджено 210 дерев сакури. Там росте п'ять видів. Один із них – цей незвичайний сорт, що цвіте восени", – розповів Ковшун.

У Києві помітили незвичну природну "аномалію"

У Києві помітили незвичну природну "аномалію"

Facebook КП з УЗН Дніпровського району

Новини
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У Дніпровському районі Києва на бульварі Верховної Ради в листопаді продовжилося цвітіння сакури

У Дніпровському районі Києва на бульварі Верховної Ради в листопаді продовжилося цвітіння сакури

Facebook КП по УЗН Дніпровського району

Це незвичайний сорт сакур, що може квітнути восени

Це незвичайний сорт сакур, що може квітнути восени

Facebook КП з УЗН Дніпровського району

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Дніпровському районі Києва на бульварі Верховної Ради посеред жовтня раптово зацвіли сакури.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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