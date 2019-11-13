У Києві помітили незвичну природну "аномалію": неймовірні фото

У Дніпровському районі Києва на бульварі Верховної Ради в листопаді продовжили цвісти сакури.
Директор комунального підприємства з утримання зелених насаджень району Євген Ковшун пояснив у коментарі "Сьогодні", що ці дерева – особливого сорту (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
"Вони цвітуть двічі на рік – навесні й восени. Загалом довжина бульвару становить 1,8 км. І на алеї завдовжки 1,6 км у нас висаджено 210 дерев сакури. Там росте п'ять видів. Один із них – цей незвичайний сорт, що цвіте восени", – розповів Ковшун.
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Facebook КП з УЗН Дніпровського району
У Дніпровському районі Києва на бульварі Верховної Ради в листопаді продовжилося цвітіння сакури
Facebook КП по УЗН Дніпровського району
Це незвичайний сорт сакур, що може квітнути восени
Facebook КП з УЗН Дніпровського району
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Дніпровському районі Києва на бульварі Верховної Ради посеред жовтня раптово зацвіли сакури.
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