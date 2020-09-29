У Києві поліцейський на льоту спіймав жінку, яка стрибнула з балкона 15 поверху. Відео порятунку

У Києві патрульні поліцейські в останню секунду запобігли самогубству жінки, яка зібралася зістрибнути з балкона 15 поверху.

Про інцидент повідомили в Telegram-каналі Патрульної поліції Києва. Очевидиця повідомила правоохоронцям, що бачить жінку, яка намагається стрибнути з балкона (щоб подивитися відео, досколльте новину до кінця).

Патрульні відразу ж вирушили на вулицю Тумаяна, а подробиці дізнавалися у заявниці вже телефоном. Автопатруль негайно попросив у колег допомоги, з огляду на те, що хтось міг прибути до будинку раніше.

Першим жінку на балконі побачив патрульний Павло Боярчук, який побіг на 15 поверх, але двері загального балкона виявилася закритою – довелося витрачати дорогоцінні секунди і просити жителів допомогти.

На балкон поліцейський вбіг, коли жінка вже зробила стрибок. Дивом він встиг схопити її за одну руку. На крики патрульного прийшли мешканці будинку – двоє сусідів тримали жінку зверху, ще двоє стояли на 14-му поверсі і підпирали їй ноги.

Але навіть з такою підтримкою не вдалося відразу затягнути жінку на балкон, бо вона пручалася. Патрульному довелося пристебнути її наручниками для безпеки.

"На допомогу колезі підбігли патрульні Богдан Димчук та Андрій Бобровник, спільними зусиллями інспектори і мешканці будинку затягнули жінку на балкон. Затамувавши подих за діями колег спостерігав патрульний Олександр Головицький, який стояв знизу і не допускав сторонніх до зони можливого падіння жінки", – сказано в повідомленні.

Патрульні викликали на місце бригаду медиків і родичів врятованої.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у французькому Греноблі кілька чоловіків врятували дітей, які опинилися замкнутими в палаючій квартирі на третьому поверсі. Вони зловили дітей, коли вони один за іншим вистрибнули з вікна.