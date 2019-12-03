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3 грудня • оновлено в 20:31
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"Вже майже готова!" У Києві показали, як збирають ялинку до Нового року-2020

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У Києві показали на відео, як монтують ялинку до Нового року-2020 та Різдва, а також розповіли, коли вона буде повністю зібрана.

Про це йдеться в сюжеті ТСН. За словами кореспондента, святкове дерево зібрали вже приблизно на 70%. Більшу частину маленьких ялинок закріпили на металевому каркасі.

Іграшки на дерево все ще не повісили, втім, з'явилася гірлянда, яку вже запалили. Ялинка буде оздоблена у жовтих, золотих та червоних кольорах. Іграшок ж буде близько 750.

У Києві показали, як збирають ялинку до Нового року

У Києві показали, як збирають ялинку до Нового року

Скріншот

Святкове дерево запланували збирати ще близько тижня і до 12 грудня пообіцяли завершити. Також поруч із ялинкою почали готувати сцену та атракціони.

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Автор
Вероніка Ковбасюк
Теми
Новини Києва Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Тег
Новий Рік-2020
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