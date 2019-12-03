"Вже майже готова!" У Києві показали, як збирають ялинку до Нового року-2020

У Києві показали на відео, як монтують ялинку до Нового року-2020 та Різдва, а також розповіли, коли вона буде повністю зібрана.
Про це йдеться в сюжеті ТСН. За словами кореспондента, святкове дерево зібрали вже приблизно на 70%. Більшу частину маленьких ялинок закріпили на металевому каркасі.
Іграшки на дерево все ще не повісили, втім, з'явилася гірлянда, яку вже запалили. Ялинка буде оздоблена у жовтих, золотих та червоних кольорах. Іграшок ж буде близько 750.
У Києві показали, як збирають ялинку до Нового року
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Святкове дерево запланували збирати ще близько тижня і до 12 грудня пообіцяли завершити. Також поруч із ялинкою почали готувати сцену та атракціони.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У Києві відзначати традиційні зимові свята Різдво та Новий рік-2020 почнуть уже із 14 грудня. Головну ялинку країни урочисто засвітять 19 грудня.
Вже 13 листопада у столиці почали встановлювати святкову ілюмінацію до зимових новорічних свят. А 26 листопада – і саму новорічну ялинку.
Іграшки та ілюмінація для головної ялинки у Києві у Новому році-2020 коштуватимуть 2,7 млн гривень.
З'ясувалося, що в місті під час новорічно-різдвяних свят у 2020 році не дозволятимуть використовувати феєрверки та продавати міцний алкоголь у публічних місцях.
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