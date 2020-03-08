У Києві почали бити на сполох через смертельну гру у школах: реальні випадки

У Києві батьки б'ють на сполох через нову небезпечну гру школярів, яка відома під назвами "Підсічка", Jump Challengе ("Стрибок челлендж") або Skull Breaker Challenge (челлендж "Проломи череп").

Суть розваги полягає в наступному: діти збираються в команду з трьох осіб. Один з підлітків робить кілька кроків вперед і підстрибує. У цей момент двоє інших, що стояли ззаду, ногами б'ють його по ногах. Дитина падає і вдаряється головою. Все це підлітки знімають на мобільні телефони, після чого викладають відеоролики в популярну соцмережу TikTok.

Киянка Марія розповіла виданню "Факти", що дізналася про цей дивний челленж від подруги, син якої прийшов додому з шишкою на голові та забоєм ліктя.

"На мамині питання відповідав, що просто впав. Про те, що насправді сталося, потім розповів його 16-річний брат, який вчиться в тій самій школі. Виявилося, Вітя з друзями виконували умови челенджу для TikTok. Робили це в порожньому шкільному кабінеті. Віті зробили ту саму "підсічку", він впав. Слава Богу, закінчилося це всього лише шишкою на голові", - розповіла Марія.

За її словами, старший син подруги розповів, що підлітки просто божеволіють від цього челенджу. Вони це сприймають як нешкідливий прикол. Про наслідки ніхто, природно, не думає.

Марія вирішила поговорити про це зі своїм 14-річним сином. І виявилося, що він прекрасно знає цю гру. Більш того, син розповів, що хлопці з його класу вже теж записували такий відеоролик. Стверджує, що все начебто обійшлося без травм.

"Син запевнив мене, що сам не буде в ньому брати участь. Але я все одно хвилююся. Коли серед підлітків стали популярними суїцидальні ігри на зразок "Синього кита", я була за сина спокійна. Він у мене активний і життєрадісний, у нього багато друзів, і точно не став би вступати в суїцидальні спільноти. А от усілякі приколи любить", - пояснила вона.

Мешканка Житомира Надія повідомила, що її 14-річна донька сама розповіла про цю гру.

"Сказала, що хлопчаки з їхнього класу це вже робили. Один розбив голову. Але в тому, що це був челлендж, діти нікому не зізналися. Вчительці і медсестрі постраждалий хлопчик сказав, що просто впав. При цьому його однокласники, незважаючи на наслідки, були дуже задоволені відзнятим відеороликом і радісно виклали його в соцмережу", - сказала жінка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 лютого в Департаменті освіти Києва повідомляли, що в столиці випадків Jump Challengе зафіксовано не було.

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