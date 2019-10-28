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28 жовтня • оновлено в 13:52
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У Києві під посольством Росії влаштували "сюрприз" Путіну: опубліковано фото

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У Києві біля посольства Росії в Україні 28 жовтня активісти провели 40-ву акцію Where is Ervin, присвячену зниклим безвісти у Криму під час окупації півострова РФ.

Про це повідомили на сторінці "Крим.Реалії" в Telegram. У мережі оприлюднили відповідні знімки (щоб подивитися, доскрольте до кінці сторінки).

"Активісти показали перфоманс "TetrisChallenge: Гра Путіна" із жертвами насильницьких зникнень в окупованому РФ Криму", – йдеться у пості.

У Києві під посольством Росії влаштували "сюрприз" Путіну

У Києві під посольством Росії влаштували "сюрприз" Путіну

Telegram/Крим.Реалії

Люди символічно розклали на землі фігурки солдатів, балаклаву, наручники, зброю і військову техніку.

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У Києві біля посольства Росії в Україні активісти провели акцію Where is Ervin

У Києві біля посольства Росії в Україні активісти провели акцію Where is Ervin

Telegram/Крим.Реалії

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві під посольством Російської Федерації в Україні у понеділок, 7 жовтня, активісти прийшли "привітати" президента РФ Путіна з Днем народження.

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Особа
Володимир Путін
Місце
Україна Київ
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Прикольная работенка у активистов! Это вам не на производстве или в учреждении вкалывать
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2
0
семенов Александр
семенов Александр
рагулье креативит
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1
0
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Надеюсь, Путин в панике?
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2
0

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