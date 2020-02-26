У Києві в середу, 26 лютого, під посольством Росії "Рух Опору Капітуляції" влаштував акцію "Росія повинна звільнити" Крим, приурочену подіям 2014 року, коли на півострові влаштували тисячний мітинг проти окупації.

Фото з місця опублікував у Facebook колишній воїн АТО Віталій Овчаренко (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

За його словами, на акцію протесту прийшли близько 100 учасників. Вони розгорнули плакати із закликом до Росії піти з півострова і відпустити всіх політв'язнів. Також зачитали список вимог до агресора.

У Києві влаштували мітинг під посольством Росії Facebook Віталія Овчаренка

У Києві влаштували мітинг під посольством Росії Facebook Віталія Овчаренка

Крім того, учасники акції принесли під посольство традиційні в Росії лапті. "Нехай взувають і йдуть", – пояснили мітингувальники.

У Києві влаштували мітинг під посольством Росії Скріншот з відео

У Києві влаштували мітинг під посольством Росії Скріншот з відео

У Києві влаштували мітинг під посольством Росії Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що підпише указ, згідно якому 26 лютого стане Днем опору Криму російської окупації.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!