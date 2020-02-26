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26 лютого • оновлено в 21:23
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У Києві під посольством Росії вимагали піти з Криму. Фото і відео мітингу

3.3т
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У Києві в середу, 26 лютого, під посольством Росії "Рух Опору Капітуляції" влаштував акцію "Росія повинна звільнити" Крим, приурочену подіям 2014 року, коли на півострові влаштували тисячний мітинг проти окупації.

Фото з місця опублікував у Facebook колишній воїн АТО Віталій Овчаренко (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

За його словами, на акцію протесту прийшли близько 100 учасників. Вони розгорнули плакати із закликом до Росії піти з півострова і відпустити всіх політв'язнів. Також зачитали список вимог до агресора.

У Києві влаштували мітинг під посольством Росії

У Києві влаштували мітинг під посольством Росії

Facebook Віталія Овчаренка

У Києві влаштували мітинг під посольством Росії

У Києві влаштували мітинг під посольством Росії

Facebook Віталія Овчаренка

Крім того, учасники акції принесли під посольство традиційні в Росії лапті. "Нехай взувають і йдуть", – пояснили мітингувальники.

У Києві влаштували мітинг під посольством Росії

У Києві влаштували мітинг під посольством Росії

Скріншот з відео

У Києві влаштували мітинг під посольством Росії

У Києві влаштували мітинг під посольством Росії

Скріншот з відео

У Києві влаштували мітинг під посольством Росії

У Києві влаштували мітинг під посольством Росії

Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що підпише указ, згідно якому 26 лютого стане Днем опору Криму російської окупації.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Анексія Криму
Місце
Україна Київ
Тег
Крим
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
а не лучше бы эти деньги за лапти и за это сборище,тихонько принести в детский дом.как же дешево это смотрится.идите по рабочим местам,клоуны
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Талантов Андрей
Талантов Андрей
Дикари долбаные. Нация предателей.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
А плакат "Крымчане, забудьте русский язык, говорите на мове!" был? А про бaндеру? А про то, что Украина вже почала жити заможно і щасливо?
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