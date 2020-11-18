У Києві перед днем народження трагічно помер поліцейський

У Києві у віці 38 років помер старший сержант поліції Вадим Бондарчук.

Як повідомляє пресслужба столичної поліції, правоохоронець ніс службу в управлінні поліції в київському метрополітені.

"Серце 38-річного поліцейського перестало битися вчора (17 листопада – Ред.) ввечері. Вадим Бондарчук знаходився на робочому місці, як раптом поскаржився на біль в грудях, а потім колеги відразу викликали швидку допомогу. Незважаючи на проведення комплексу реанімаційних заходів протягом години лікарі констатували смерть поліцейського", – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що 19 листопада Бондарчуку мало б виповнитися 39 років. У поліцейського залишилася дружина та 15-річна донька.

"Вадим Бондарчук розпочав службу в органах внутрішніх справ у 2002 році, служив на різних посадах. Для столичних поліцейських передчасна смерть колеги – це важка втрата, яку всі правоохоронці розділяють з рідними", – підкреслено у зверненні.

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