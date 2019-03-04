У Києві остаточно закриють Шулявський міст: названа дата

У Києві з 16 березня остаточно перекриють рух на Шулявському мосту. Об'їзд транспорту буде організований по сусідніх вулицях.

Початок демонтажу почнеться вже з 17 березня, повідомили в прес-службі КМДА. До кінця 2019-го планують завершити будівництво мосту довжиною 158 метрів.

"Будуть побудовані велосипедні доріжки, ліво- і правоповоротні з'їзди, благоустрій та озеленення", – уточнив на своїй сторінці у Facebook секретар столичної міськради Володимир Прокопів.

Схема руху Facebook Володимир Прокопів

Крім особистого транспорту, об'їжджати місце реконструкції доведеться і на громадському.

В ефірі ObozTV інженер, експерт із питань транспорту Віктор Петрук пояснив, чим загрожує закриття мосту.

Як писав OBOZREVATEL, раніше попереджали, що Шулявський міст почнуть демонтувати не раніше середини березня.

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