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/Життя столиці

У Києві остаточно закриють Шулявський міст: названа дата

10.6тЧитати матеріал російською

У Києві з 16 березня остаточно перекриють рух на Шулявському мосту. Об'їзд транспорту буде організований по сусідніх вулицях.

Початок демонтажу почнеться вже з 17 березня, повідомили в прес-службі КМДА. До кінця 2019-го планують завершити будівництво мосту довжиною 158 метрів.

"Будуть побудовані велосипедні доріжки, ліво- і правоповоротні з'їзди, благоустрій та озеленення", – уточнив на своїй сторінці у Facebook секретар столичної міськради Володимир Прокопів.

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Схема руху

Схема руху

Facebook Володимир Прокопів

Крім особистого транспорту, об'їжджати місце реконструкції доведеться і на громадському.

В ефірі ObozTV інженер, експерт із питань транспорту Віктор Петрук пояснив, чим загрожує закриття мосту.

Як писав OBOZREVATEL, раніше попереджали, що Шулявський міст почнуть демонтувати не раніше середини березня.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
http://prntscr.com/mtfk4y Это только у меня?
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Юг Руси
Юг Руси
Снова проходил мимо, http://prntscr.com/mtg5n0 Ты про палец вверх?
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Юг Руси
Юг Руси
Снова проходил мимо, не понял, что там не так?
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Крым Андрей
Крым Андрей
Давно пора бы посносить все мосты через Днепр в рамках декоммунизации. А через речку переправляться на плотах. И скоростная переправа - на козацких чайках.
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Приходько Егор
Приходько Егор
за 25 лет украина не смогла отремонтировать мост в столице, за 4 года Россия построила самый длинный в Европе мост в Крым. почувствуй разницу.
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