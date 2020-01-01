У Києві на вулиці знайшли голого неадеквата: відео 18+

У Києві патрульним довелося заспокоювати повністю голого неадеквата після святкування Нового року.

Відео інциденту показали на сторінці "Київ Оперативний" в Facebook. Відзначається, що чоловіка в результаті госпіталізували. (Щоб подивитися ролик, доскрольте до кінця сторінки).

На кадрах видно, що він абсолютно голий лежить прямо на асфальті. Очевидці стверджують, що, швидше за все, неадекватний парубок перебував під впливом психотропних речовин.

Обережно! Відео 18+

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі опублікували відео з оголеним кур'єром однієї з відомих компаній із доставки їжі, який лише в одних трусах приніс замовлення.

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