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1 січня • оновлено в 16:11
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У Києві на вулиці знайшли голого неадеквата: відео 18+

4.1т
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У Києві патрульним довелося заспокоювати повністю голого неадеквата після святкування Нового року.

Відео інциденту показали на сторінці "Київ Оперативний" в Facebook. Відзначається, що чоловіка в результаті госпіталізували. (Щоб подивитися ролик, доскрольте до кінця сторінки).

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На кадрах видно, що він абсолютно голий лежить прямо на асфальті. Очевидці стверджують, що, швидше за все, неадекватний парубок перебував під впливом психотропних речовин.

Обережно! Відео 18+

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі опублікували відео з оголеним кур'єром однієї з відомих компаній із доставки їжі, який лише в одних трусах приніс замовлення.

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Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна
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