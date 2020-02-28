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28 лютого • оновлено в 19:07
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У Києві на вихідних буде хмарна, але тепла погода

1.2т
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У Києві на вихідних, 29 лютого та 1 березня, буде похмуро, але доволі тепло.

Відповідний прогноз погоди з'явився на сайті Укргідрометцентру. Здебільшого вітер буде приблизно 5-10 м/с, іноді здійматиметься до 7-12 м/с.

Так, остання зимова доба 2020 року – 29 лютого – буде похмурою. Вночі очікується 0...-2 градуси, а вдень температура підійметься до +5...+7.

Погода у Києві. Ілюстрація

Погода у Києві. Ілюстрація

У першу весняну добу – 1 березня – також буде хмарно. Нічна температура коливатиметься у межах 0...-2, а денна – буде близько +7...+9.

Погода у Києві на вихідних

Погода у Києві на вихідних

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, до Києва у березні прийде справжня весна – потепліє, замість снігу йтиме хіба що дощ, частіше буде сонячна погода.

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Автор
Вероніка Ковбасюк
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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