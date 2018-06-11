У Києві масштабна пожежа: загорілася лісопаркова зона

У Деснянському районі Києва 11 червня загорілися 3 гектари лісопаркової зони.

На місце пожежі виїхало 2 підрозділи ДСНС, пише Hromadske з посиланням на прес-секретаря Державної служби з надзвичайних ситуацій в Києві Світлану Водолагу.

За її словами, повідомлення про загоряння надійшло до них близько 14 годин.

Як пізніше повідомили в ДСНС на офіційному сайті, пожежа сталася на вул. Пухівська.

"Загорівся трав'яний настил на території близько 3 га", - пояснили рятувальники.

Facebook ДСНС м. Києва

Facebook ДСНС м. Києва

Facebook ДСНС м. Києва

Facebook ДСНС м. Києва

Станом на 16:05 гасіння пожежі триває.

Як писав OBOZREVATEL, на місці пожеж під Чорнобилем були знайдені сліди, які наштовхують на думку про підпали.