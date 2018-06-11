У Києві масштабна пожежа: загорілася лісопаркова зона

У Деснянському районі Києва 11 червня загорілися 3 гектари лісопаркової зони.
На місце пожежі виїхало 2 підрозділи ДСНС, пише Hromadske з посиланням на прес-секретаря Державної служби з надзвичайних ситуацій в Києві Світлану Водолагу.
За її словами, повідомлення про загоряння надійшло до них близько 14 годин.
Як пізніше повідомили в ДСНС на офіційному сайті, пожежа сталася на вул. Пухівська.
"Загорівся трав'яний настил на території близько 3 га", - пояснили рятувальники.
Facebook ДСНС м. Києва
Facebook ДСНС м. Києва
Facebook ДСНС м. Києва
Facebook ДСНС м. Києва
Станом на 16:05 гасіння пожежі триває.
Як писав OBOZREVATEL, на місці пожеж під Чорнобилем були знайдені сліди, які наштовхують на думку про підпали.
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