У Києві люди скупчуються на зупинках і забиваються у маршрутки, незважаючи на карантин

На шостий день карантину в Києві, який передбачає припинення роботи метрополітену та обмеження на пересування в іншому виді громадського транспорту, кияни продовжують ігнорувати заборону.

Так, із самого ранку 18 березня на зупинках зібралися натовпи людей, які намагаються дістатися до роботи чи у справах. Про це повідомляє Telegram-канал PavlovskyNEWS (щоб подивитися фото й відео, доскрольте новину до кінця).

Характерно, що не всі підприємства та організації перейшли на дистанційний графік. Та все ж деякі великі компанії, банки та держструктури організували для своїх співробітників автобуси або навіть таксі.

Деякі компанії організували для своїх співробітників автобуси Telegram-канал PavlovskyNEWS

"Ми помітили на Академмістечку автобуси, які розвозили людей до відділень Ощадбанку. За таким же принципом працювали й інші банки. Дуже багато різних автобусів із назвами різних компаній", – йдеться у повідомленні.

Так виглядають зупинки транспорту під час карантину в Києві Telegram-канал PavlovskyNEWS

Водночас у маршрутках і тролейбусах значно більше людей, ніж 10 або 20, як це встановлено правилами карантину. Адже, коли двері транспортного засобу відчиняються, водій не в змозі відраховувати пасажирів.

Так виглядають зупинки транспорту під час карантину в Києві Telegram-канал PavlovskyNEWS

Кидається в очі й те, що більшість людей стоїть на зупинках без масок, без цих захисних засобів вони заходять і в салони маршруток.

Затори в Києві станом на 08:30 18 березня Скриншот карти

"Паніки і штовханини біля метро немає. Людей на зупинках не особливо багато, але вони є", – підкреслили очевидці.

Маршрутки Києва заповнені людьми без масок

Маршрутки Києва заповнені людьми без масок

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У Києві в понеділок, 16 березня, були зафіксовані два перші випадки коронавірусної інфекції.

Згідно з рішенням Кабінету міністрів України, метро Києва зупинило роботу з 23:00 17 березня, а наземний транспорт змінив правила у зв'язку з карантином в Україні через коронавірус.

У Києві, незважаючи на введений карантин у зв'язку з поширенням коронавірусу, 17 березня на деяких вулицях утворилися затори.

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