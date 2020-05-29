У Києві коронавірус почав "здаватися": кількість осіб, які видужали, різко пішла вгору

У Києві станом на 29 травня зафіксували 2849 підтверджених випадків COVID-19. За минулу добу у столиці коронавірусом заразилось 56 осіб, проте видужав за цей час 91 пацієнт.
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Про це заявив мер столиці України Віталій Кличко під час брифінгу, який транслювала пресслужба КМДА на своєму Youtube-каналі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
"Кількість мешканців Києва, у яких підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася на 56 людей. З них 17 – медики. За минулу добу в столиці від коронавірусу померла одна людина. Усього за період пандемії 65 летальних випадків. На сьогодні в столиці вже 2849 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", – підкреслив він.
У Києві коронавірус почав "здаватися". Ілюстрація
За словами Кличка, серед осіб, у яких за минулу добу виявили коронавірус, 18 жінок віком від 22 до 73 років, 29 чоловікiв віком від 26 до 67 років, а також дев'ятеро дітей (три дівчинки чотирьох, восьми та дев'яти років, шість хлопчиків від двох до 17 рокiв). З них до лікарень столиці госпіталізували 11 пацієнтів, інші залишилися на самоізоляції, під контролем лікарів.
"Одужала за минулу добу в столиці, добра новина, 91 людина. Всього коронавірус подолали 597 мешканців міста", – заявив мер Києва.
Статистика захворюваності на коронавірус у Києві
Telegram/Віталій Кличко
Як повідомлявOBOZREVATEL, у Київській області станом на 29 травня кількість випадків коронавірусу зросла до 1535.
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