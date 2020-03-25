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25 березня • оновлено в 16:17
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У Києві кількість хворих на коронавірус зросла до 34

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У Києві збільшилась кількість хворих на коронавірус COVID-19. У середу, 25 березня, було підтверджено ще три випадки захворювання.

Таким чином кількість хворих на коронавірус сягла 34 осіб. Про це повідомив мер столиці України Віталій Кличко на своїй сторінці у Facebook.

"У Києві збільшується тривожна статистика. Сьогодні вдень додалися ще 3 лабораторно підтверджених випадки захворювання на коронавірус", – написав він і додав, що такі дані були отримані від Державної установи "Київський міський лабораторний центр МОЗ України".

За словами Кличка, усі троє киян, у яких підтвердили COVID-19, – чоловiки. Їх вік: 31, 36 та 67 років. Двоє з них нещодавно повернулися з Ізраїлю, а ще один – з Об’єднаних Арабських Еміратів. Їх усіх госпіталізували до Олександрівської лікарні Києва.

Новина оновлюється.

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Автор
Яра Дорош
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