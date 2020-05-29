У Києві інвестори "Аркади" влаштували протест через недобудовані будинки: у чому суть конфлікту

У п'ятницю, 29 травня, в Києві інвестори банку "Аркада" влаштували пікет і безстрокову акцію протесту, вимагаючи від органів влади відповіді на зупинку будівництва житлових комплексів "Еврика", "Патріотика", "Патріотика на озерах".

О 09:00 вони зібралися під будівлею банку на вулиці Ольгинській, щоб підписати ультиматум до президента АТ АКБ "Аркада" Паливоди Костянтина (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Який план протестуючих

Після 9:00 учасники протесту хочуть зачитати цей ультиматум, заплановані виступи інвесторів, керівництва "Аркади", самого Паливоди, кричалки, а також установка наметового містечка.

Вже близько 10:00 вони вирішили провести ходу до Офісу президента, відправити автомітинг до Кабміну. Тоді біля ОП інвестори влаштують мітинг, зачитають і підпишуть лист президенту України Володимиру Зеленському.

У Києві інвестори "Аркади" влаштували протест через недобудовані будинки. Ілюстрація

Після цього, близько 10:40, заплановано ходу до Хрещатика і Київської міської державної адміністрації. Там учасники протесту хочуть зачитати і підписати ще й лист меру столиці Віталію Кличку, депутатам Київради і провести виступи.

Приблизно з 11:15 і до 18:00 на Хрещатику триватимуть мирні акції протесту і флешмоб, буде встановлено наметове містечко біля КМДА.

У чому суть конфлікту і де помилилися учасники протесту

Так, за повідомленням інвесторів, забудовник не виконав своїх зобов'язань, в результаті чого будівництво кількох комплексів "застигло", а близько 13 тисяч сімей залишилося без житла.

Своїм мітингом вони хочуть повідомити АТ АКБ "Аркада" про початок радикальних дій з метою змусити банк відновити будівництво всіх будинків, залучити президента і КМДА до допомоги у вирішенні цього проблемного питання.

Але водночас інвестори діють не зовсім логічно і правильно. Їм слід було піти в поліцію, вимагати відповіді від силовиків і покарання для забудовника. А ось таке звернення до органів влади – це лише перекладання відповідальності і шанс для "Аркади і далі "тероризувати" людей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на акцію протесту в Києві, крім автоперевізників, 13 травня вийшли інвестори житла, яке не добудувала держкорпорація "Укрбуд". Сотні автомобілів влаштували пробіг Києвом із закликом до президента і владі виконати обіцянки.

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