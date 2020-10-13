У Києві додалося 400 хворих на COVID-19 за добу

За минулу добу, 12 жовтня, коронавірусом у Києві заразилися 397 осіб.

Про це свідчать дані сайту РНБО. У Київській області зафіксували 216 нових заражених.

Всього в столиці інфіковані вже 28 090 людей, в області – 11 525 хворих.

Померли від COVID-19 в Києві всього 497 осіб (+10 за добу), вилікувалися 9961 пацієнтів (+168). Продовжують боротися з вірусом 17 632 інфікованих.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок вівторка, 13 жовтня, в Україні офіційно підтверджено 270 587 випадків коронавірусної інфекції. З них 5133 – виявлені за минулу добу.