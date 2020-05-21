У Києві автомобіль провалився під землю. Відео з місця НП

В Оболонському районі Києва автомобіль Renault Duster пішов під землю.
Подія трапилася в четвер, 21 травня, пише "Київ оперативний". Про потерпілих нічого не повідомляється.
Причина провалу поки невідома. На місце НП приїхав евакуатор і працівники комунальних служб.
У Києві автомобіль провалився під землю
Скріншот
Як писав OBOZREVATEL раніше, момент обвалення моста в селі Олексіївка Нікопольського району Дніпропетровської області потрапив на відео. Причиною НП назвали фуру, вантаж якої перевищував норму в кілька разів.
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