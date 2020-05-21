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21 травня • оновлено в 20:05
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У Києві автомобіль провалився під землю. Відео з місця НП

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В Оболонському районі Києва автомобіль Renault Duster пішов під землю.

Подія трапилася в четвер, 21 травня, пише "Київ оперативний". Про потерпілих нічого не повідомляється.

Причина провалу поки невідома. На місце НП приїхав евакуатор і працівники комунальних служб.

У Києві автомобіль провалився під землю

У Києві автомобіль провалився під землю

Скріншот

Як писав OBOZREVATEL раніше, момент обвалення моста в селі Олексіївка Нікопольського району Дніпропетровської області потрапив на відео. Причиною НП назвали фуру, вантаж якої перевищував норму в кілька разів.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Київ
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Кияни Життя столиці

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