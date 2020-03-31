У мережі показали найстрашніші місця у Києві. Фото

У мережі з'явився топ найстрашніших, найнебезпечніших та найбільш таємничих місць в Києві. Серед них станція метро "Шулявська", телевежа, проспект Перемоги, замок Річарда, будинок письменника Михайла Булгакова та "труба" на Майдані Незалежності.

Список з цих місць опублікували на сторінці "Клуб корінного киянина". Він складається з 13 незвичайних локацій. Представляємо першу частину списку.

Станція метро "Шулявська"

У Києві біля станції метро "Шулявська" нерідко трапляються неприємні речі: бійки, пожежі. Ходять легенди, що це місце завжди було страшним: саме тут у стародавні часи люди повстали проти князя Ігоря, а ще було кладовище тварин.

Станція метро "Шулявська" Вікіпедія

Телевежа

Ще у 1960-их роках на вулиці Мельникова було знищено величезне кладовище, яке знаходилося у районі телевежі. Є думка, що з того часу вежа ретранслює "чорну енергію на все місто".

Телевежа в Києві ua.igotoworld.com

Проспект Перемоги

На проспекті Перемоги нерідко трапляються ДТП. Справа в тому, що, за словами геофізика Василя Стеценко, на проспекті є п'ять геопатогенних зон, де найчастіше відбуваються смертельні аварії, але найбільш небезпечною є та, яка розташована від будинку № 142 до будинку № 64.

Проспект Перемоги Погляд

Замок Річарда

Замок Річарда був побудований за замовленням купця Д.Орлова. Через кілька років чоловіка застрелили, а будинок – продали. З тих пір існують чутки про страшне завивання ночами в будівлі і примару убитого господаря. Навіть зараз будівля пустує, хоч вона і в хорошому стані.

замок Річарда life.bodo.ua

Будинок Булгакова

Про будинок письменника Булгакова завжди ходили легенди. Починаючи з цифри 13 (це номер будинку, кількість років, які прожив у ньому чоловік) і закінчуючи видом з вікна на не менш таємничу Лису гору. А ще кажуть, що там бачили "фігуру з ріжками, яка світилася".

Будинок Булгакова tonkosti.ru

"Труба" на Майдані Незалежності

Є версія, що в "трубі" (підземний перехід) на Майдані Незалежності міститься багато темної енергії, і там можна або зарядитися нею, або здобути шкідливу звичку. Існує думка, що у цьому місці колись було Козине болото, де "жили і навіть досі живуть чорти", а ще там було розміщене кладовище.

Майдан Незалежності kiev.zagranitsa.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі опублікували таємниці метро в Києві. Виявилося, що раз у квартал там проводять "аварійні гри", поручні ніколи не дадуть заснути людям, а станції "Театральної" могло взагалі не бути.

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