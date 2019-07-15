Сухим буде один день: синоптики дали прогноз до кінця тижня в Києві

У Києві з 15 липня і до кінця тижня збережеться прохолодна і дощова погода, опади не прогнозуються лише на п'ятницю.

В інші дні будуть грози і похмура погода, йдеться в прогнозі Укргідрометцентру. 16 липня вдень буде до +23 і дощ. Швидкість вітру сягатиме 10 метрів на секунду.

У ніч на 17 число також очікуються опади, вдень до них додасться гроза. Вночі 18 липня дощ нарешті стихне, але повернеться вже вдень. Температура буде від 21 до 23 градусів.

18 липня

П'ятниця обіцяє бути сухою, але з мінливою хмарністю, повітря незначно потеплішає до +25. У ніч на суботу в столицю знову прийдуть грози і дощ, така погода протримається добу.

19 липня

Як писав OBOZREVATEL, з 15 липня в Україні знову почалося невелике похолодання, більшість регіонів відвідали дощі і грози.

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