Спливло історичне фото пам'ятника Хмельницькому у Києві, зроблене 130 років тому

Пам'ятник Богдану Хмельницькому у Києві перед відкриттям. Facebook/Клуб корінного киянина

У мережі показали історичне фото пам'ятника Богдану Хмельницькому у Києві напередодні відкриття у 1888 році.

Монумент розташований на Софійській площі. Відповідний архівний кадр поширили на сторінці "Клуб корінного киянина" у Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Так, пам'ятник був урочисто відкритий у липні 1888 року, а фото – зроблене за кілька місців до. Тоді над монументом все ще працювали люди, а сама постать Хмельницького була накрита матерією.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам також подивитися, як виглядає пам'ятник у сучасності, та оцінити зміни.

Пам'ятник Богдану Хмельницькому у Києві на Софійській площі

Пам'ятник Богдану Хмельницькому у Києві у сучасності

Пост у мережі Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі показали чорно-білу картину з Софійським собором у Києві, створену у 1854 році.

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