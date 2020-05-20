У Києві - три нових спалахи COVID-19: кого звинувачує влада і чому під ударом знову гуртожитки

В Києві черговий спалах коронавірусу у двох гуртожитках та Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей

В Києві черговий спалах коронавірусу. Зокрема, в гуртожитку на вулиці Серповій, де мешкають 340 осіб, за останню добу 20 травня, виявили трьох інфікованих та семеро контактних осіб. В другому гуртожитку по вулиці Кіквідзе серед 55 мешканців двоє хворих, яких госпіталізували до лікарень, та 10 контактних осіб.

OBOZREVATEL дізнавався, чому соціальне житло та сиротинці лідирують за кількістю інфікованих і як цьому запобігти.

Окрім гуртожитків спалах коронавірусу зафіксували ще в столичному Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей №1. Це на вулиці Маяковського. Першою там захворіла медсестра. Серед її контактних осіб – 38 осіб з числа персоналу та 62 дитини.

"Їх обстежують медики та здійснюють забір матеріалу для ПЛР-тестів. Заклад закрили на карантин, як і гуртожитки. Всі мешканці знаходяться під медичним супроводом. Щодня – двічі на день – приміщення гуртожитків дезинфікують", – розповів мер Києва Віталій Кличко на брифінгу.

Коронавірус в гуртожитках

В дитячому інтернаті про спалах коронавірусу говорити категорично відмовляться. Одна з працівниць запевнила OBOZREVATEL, що керівництво знаходиться постійно на нарадах. Інформацію прокоментували лише в КМДА, і то неофіційно, джерело попросило не вказувати його даних.

"Чому спалахи Ковід в таких групах? Бо люди не дотримуються елементарних заходів безпеки: не миють руки, не одягають маски, спілкуються не так, як годиться при карантині", – підкреслив він.

Депутат Київради, який входить до складу комісії з питань охорони здоров’я та соціального захисту, Олександр Пабат запевнив OBOZREVATEL, що вина за спалахи інфекції в "закритих групах" лежить на Департаменті охорони здоров’я. Мовляв, він мав би забезпечити відповідними протоколами заклади, які їм підпорядковуються, та забезпечити їх дезінфікуючими матеріалами. Це як програма мінімум.

"Нинішні випадки у Києві далеко не перші. Департамент мав би вжити дієвих заходів на упередження ще на початку епідемії у березні. Сьогодні у нас вже 20 травня, таке враження, що нічого зроблено. Виходить "ніколи такого не було і на тобі знову". Ми ж добре розуміємо, що таке гуртожитки – це ж дуже близьке спілкування поміж людьми. Так само і будинки для літніх людей, де взагалі мешкають люди із групи ризику", – зазначив Пабат.

Коронавірусна інфекція www.medcv.gov.ua

Коронавірусом легко захворіти в закритих приміщеннях і соціальних групах, впевнена українська епідеміологиня Людмила Мухарська. Тому і не дивно, що локальні спалахи почали фіксувати в гуртожитках, інтернатах, соціальних закладах.

"Люди, які заходять і виходять із таких приміщень, легко можуть занести збудник в закритий колектив. Як тільки вірус потрапляє туди, де є тісні контакти поміж людьми і велика скупченість – він починає дуже швидко розповсюджуватись. Певною мірою, небезпека є і на вулиці, де люди ходять без масок і гуляють великими компаніями, обнімаються, тиснуть руки один одному. Але на відкритому повітрі вона значно менша, ніж у приміщенні", – додала вона.

Зазначимо, що локальні спалахи COVID-19 в гуртожитках, сиротинцях, інтернатах та будинках для літніх осіб в Україні фіксують щотижня. Поки що інфекцію вдається локалізовувати.

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