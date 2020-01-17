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17 січня • оновлено в 22:15
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Соціальний день в рамках Новорічного фестивалю гігантських китайських ліхтарів пройде в Києві

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У вівторок, 21 січня Новорічний фестиваль гігантських китайських ліхтарів, який проходить зараз на Співочому Полі, відчиняє двері для соціально незахищених категорій (інвалідів, дітей, які залишилися без опіки батьків та для підопічних благодійних фондів та організацій).

Соціальний день в рамках Новорічного фестивалю гігантських китайських ліхтарів пройде в Києві

"Ми отримали багато листів від благодійних організацій з проханням надати можливість їх підопічним із соціально незахищених категорій безкоштовно відвідати фестиваль. Знаю, як багато радості та позитивних емоцій приносять такі заходи й дітям та дорослим. Тому ми з радістю запрошуємо всіх відправитись у цікаву подорож до чарівної Піднебесної, познайомитись з її легендами та на власні очі побачити красу скульптур із тисячі різнокольорових ліхтариків" - розповідає Денис Погорєлко організатор та керівник компанії Grand Event.

Соціальний день в рамках Новорічного фестивалю гігантських китайських ліхтарів пройде в Києві

Коли: 21 січня 2020 з 16.00 до 22.00

Адреса: вул. Лаврська, 33 (м. Арсенальна)

Вхід для вищезазначених категорій та їх супроводжуючих – безкоштовний за наявності посвідчення.

Соціальний день в рамках Новорічного фестивалю гігантських китайських ліхтарів пройде в Києві

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