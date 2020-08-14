Софійський собор у Києві показали на 160-річній картині: як виглядає зараз

У мережі показали чорно-білу картину з Софійським собором у Києві, створену у 1854 році.

Її автором є відомий художник Василь Тімм. Відповідне фото розмістили на сторінці "Красень Київ" у Twitter.

Назва картини – "Краєвид старого міста з Ярославого валу". На ній зображено Софійський собор, галявина з зеленню, старими хатинками та людьми.

OBOZREVATEL пропонує також переглянути сучасні фото собору та оцінити, як змінилось місце.

Софійський собор у Києві flamingotur.com.ua

Софійський собор у Києві у сучасності sofiyskiy-sobor.polnaya.info

Пост у мережі Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі порівняли старе чорно-біле фото центрального залізничного вокзалу у Києві та новий кольоровий знімок цієї ж локації.