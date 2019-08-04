Головна Новини
Мова Язык
Lady МедОбоз

/ Життя столиці

"Сморід, туші розкидало по березі": у Києві сталася масштабна НП

Читати матеріал російською

В одному з озер Києва в Святошинському районі стався масовий мор риби і раків.

Як повідомляє ТСН, через десятки кілограмів тушок, які розкидані по березі, поблизу водойми стоїть жахливий сморід.

Місцеві жителі звернулися до комунальників, які виловлюють мертву живність. Вони вже вивезли кілограмів 80 тухлятини.

У Києві сталася надзвичайна подія

У Києві сталася надзвичайна подія

ТСН

Новини
На трасі "Одеса-Київ" водія розстріляли в авто: фото з місця НП

"Подібна трагедія на водоймі сталася три роки тому, коли поблизу зводили новобудову, що стало причиною зараз - невідомо. Комунальники відібрали зразки води, але результати будуть через кілька днів", - зазначає видання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у березні в Києві на Русанівському озері виявили величезну кількість дохлої риби. Понад 200 туш товстолобика і коропа, які почали гнити і смердіти, знайшли активісти.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Місце
Україна Київ
Теги
Київ риба
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
24
0
Смішно
0
Цікаво
18
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Serov Oleg
Serov Oleg
хорошая добавка к столу укропапуасам...80кг уже утащили....
Показати коментар повністю
Відповісти
0
2

Блоги / думки

ads pixel