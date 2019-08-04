"Сморід, туші розкидало по березі": у Києві сталася масштабна НП

В одному з озер Києва в Святошинському районі стався масовий мор риби і раків.

Як повідомляє ТСН, через десятки кілограмів тушок, які розкидані по березі, поблизу водойми стоїть жахливий сморід.

Місцеві жителі звернулися до комунальників, які виловлюють мертву живність. Вони вже вивезли кілограмів 80 тухлятини.

У Києві сталася надзвичайна подія ТСН

"Подібна трагедія на водоймі сталася три роки тому, коли поблизу зводили новобудову, що стало причиною зараз - невідомо. Комунальники відібрали зразки води, але результати будуть через кілька днів", - зазначає видання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у березні в Києві на Русанівському озері виявили величезну кількість дохлої риби. Понад 200 туш товстолобика і коропа, які почали гнити і смердіти, знайшли активісти.

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