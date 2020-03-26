Скандал із відсутністю масок та костюмів у 8-й лікарні Києва: з'явилася реакція влади

Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник на тлі скандалу із нібито відсутністю масок, захисних костюмів і окулярів для медиків Київської міської клінічної лікарні №8, яку підготували до прийому хворих на коронавірус COVID-19, заявив, що це відповідальність керівництва закладу.

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Про це він розповів у коментарі журналістам OBOZ TV. За його словами, спочатку було визначено сім опорних лікарень, які підготували для прийому хворих на COVID-19, але через обмежену кількість місць до списку долучили ще й лікарню №8 (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"На сьогодні вона наказом визначена. І це насамперед доручення головному лікарю чи директору комунального неприбуткового підприємства, яким сьогодні є лікарня №8. Сьогодні вранці (25 березня. – Ред.) ми провели коротеньку нараду про те, що йому необхідно робити, які заходи провести, зокрема, щодо забезпечення засобів індивідуального захисту", – пояснив Поворозник.

Скандал із відсутністю масок та костюмів у 8-й лікарні Києва. Ілюстрація

Самі ж медики не для запису зізналися нашим журналістам, що їх навіть не попередили про те, що до лікарні доправлятимуть хворих на коронавірус, не розповіли алгоритм дій.

"Також у лікарів немає захисних костюмів, масок, окулярів. Їм забороняють спілкуватися з пресою. Методи боротьби з цією недугою лікарі шукають в інтернеті... Карети швидкої допомоги немає чим дезінфікувати, немає у що перевдягатися лікарям, які привезли потенційного хворого на коронавірус", – зазначила кореспондентка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, поки Україна готує поліцейських, військових та Нацгвардію до забезпечення порядку в режимі надзвичайного стану через коронавірус і карантин у зв'язку з ним, медиків однієї зі столичних лікарень кинули на передову зовсім беззбройних.

За словами журналістки Тетяни Даниленко, нещодавно Київську міську лікарню №8 перепрофілювали для прийняття хворих на COVID-19, однак працівників не забезпечили для цього навіть найнеобхіднішим.

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