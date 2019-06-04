ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
пледу Венето «Дотик природи» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
LadyCity

/Блоги - Життя столиці

Сергій Дідковський
Сергій Дідковський
Всі статті автора

Центр Киева, как помойка после бомбежки

3.4тЧитати матеріал російською

Это — дом архитектора Краусса.

Центр Киева, как помойка после бомбежки

Аварийный дом на Дмитриевской 1902 года постройки. Участок улицы от цирка до перекрестка с Павловской выглядит, как помойка после бомбежки. Недострои вперемешку с аварийными домами.

Улицы Дмитриевская, Златоустовская, Павловская планомерно теряют свой исторический облик. Несколько лет назад снесли 100-летний дом на Дмитриевской, 60/19.

До этого сносили дома на Златоустовской и Павловской.

Впрочем, снос зданий начали при Совке, а продолжают сейчас. Чтят традиции!

Новини
Выпил и сел за руль? Без проблем. Если ты себя контролируешь, едь

Дмитриевскую улицу застраивали во второй половине XIX — начале XX века. Строили преимущественно одно и двухэтажные здания.

Большинство исторических зданий снесли в 1980-х годах. Остальные сносят сейчас. Например, рядом на Златоустовской Укрбуд строит очередной "микрорайон" для жителей Киева, которым негде жить, но жить они хотят непременно на месте снесенных культурных памятников поближе к центру.

Архитектор Краусс родился, работал и умер в Киеве. Он и построил этот дом на Дмитриевской. Дом находится в списке аварийных объектов и скорее всего будет снесен.

А жаль, могли бы сделать в доме стеклянный пол. Но только нужно сразу с антивандальной защитой, а то я недавно узнал от главного киевского архитектора, что киевляне вандалы.

Краусс, кстати, построил в Киеве три-четыре десятка домов, был скромным, в неприятности не попадал и говорить о нем особо нечего.

Вместо него должны говорить его работы, но увы и ах, тупо нема повноважень, питання не на часі, нормальный Киев за свои деньги, город должен развиваться.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Сергій ДідковськийСергій Дідковський
Місце
УкраїнаКиїв
Джерело
Джерело:Facebook Сергея Дидковского
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
5
3
Смішно
4
Цікаво
19
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки