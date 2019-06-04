Это — дом архитектора Краусса.

Аварийный дом на Дмитриевской 1902 года постройки. Участок улицы от цирка до перекрестка с Павловской выглядит, как помойка после бомбежки. Недострои вперемешку с аварийными домами.

Улицы Дмитриевская, Златоустовская, Павловская планомерно теряют свой исторический облик. Несколько лет назад снесли 100-летний дом на Дмитриевской, 60/19.

До этого сносили дома на Златоустовской и Павловской.

Впрочем, снос зданий начали при Совке, а продолжают сейчас. Чтят традиции!

Дмитриевскую улицу застраивали во второй половине XIX — начале XX века. Строили преимущественно одно и двухэтажные здания.

Большинство исторических зданий снесли в 1980-х годах. Остальные сносят сейчас. Например, рядом на Златоустовской Укрбуд строит очередной "микрорайон" для жителей Киева, которым негде жить, но жить они хотят непременно на месте снесенных культурных памятников поближе к центру.

Архитектор Краусс родился, работал и умер в Киеве. Он и построил этот дом на Дмитриевской. Дом находится в списке аварийных объектов и скорее всего будет снесен.

А жаль, могли бы сделать в доме стеклянный пол. Но только нужно сразу с антивандальной защитой, а то я недавно узнал от главного киевского архитектора, что киевляне вандалы.

Краусс, кстати, построил в Киеве три-четыре десятка домов, был скромным, в неприятности не попадал и говорить о нем особо нечего.

Вместо него должны говорить его работы, но увы и ах, тупо нема повноважень, питання не на часі, нормальный Киев за свои деньги, город должен развиваться.

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