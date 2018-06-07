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Роми окупували парк в Києві: націоналісти висунули ультиматум

2.3тЧитати новину російською

Члени громадського руху "Національні Дружини" вимагають ромів покинути їхню стоянку в парку "Голосіївський" протягом 8 червня.

В іншому випадку вони обіцяли влаштувати "толоку", написали в групі "Національних Дружин" в Facebook.

"Коли поліція не справляється, ми беремо ситуацію під свій контроль. Даємо вам 24 години, щоб покинути територію і прибрати за собою сміття, інакше ми оголошуємо суботник в Голосіївському парку", - висунули ультиматум члени організації.

Нагадаємо, що співробітник парку поскаржився на те, що група ромів облаштувала собі житло в лісовій зоні парку, засмітила територію, вирубала дерева і напала на охорону заповідного фонду.

Як писав OBOZREVATEL, в Тернополі група ромів напала і побила підлітків.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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