Річниця Євромайдану під час карантину вихідного дня: став відомий план заходів у Києві

У суботу, 21 листопада, Україна відзначить сьому річницю Євромайдану – Дня гідності і свободи. У цей день, незважаючи на карантин вихідного дня, запланована низка заходів.

Зокрема, активісти планують влаштувати автопробіг до "Феофанії" до президента Володимира Зеленського. Також у програмі святкування молебень, покладання квітів на місцях загибелі учасників революції та інші культурні заходи.

"Рух опору капітуляції" запланував автопробіг до президента Володимира Зеленського, який лікується від коронавірусу у "Феофанії". Збір розпочнеться на Європейській площі о 14:00.

Оргкомітет річниці Майдану провів 19 листопада пресконференцію на Майдані Незалежності. У ній взяли участь близько 10 осіб, в числі яких глава ОУН Михайло Коханівський і колишній нардеп Ігор Луценко. Вони заявили, що в цьогоріч акцентуватимуть протести на темі звільнення політв'язнів і закликали людей знову виходити на Майдан "проти клептократії та пануючого олігархату", зазначає "Страна".

Також запланована участь 3 тисячі осіб у заходах оргкомітету 21 листопада, пишуть "Українські новини".

Український інститут національної пам'яті та Музей історії Майдану планують відкрити виставку "Мальована історія Майдану".

Крім того, заплановано покладання квітів до пам'ятників і місць загибелі учасників Революції Гідності та учасників АТО.

З 10:00 до 11:00 біля каплиці Архистратига Михаїла і українських новомучеників УГКЦ на алеї Героїв Небесної Сотні відбудеться молебень.

З 10:00 до 19:00 проведуть низку екскурсій, в тому числі "Місця Революції Гідності" в центральній частині Києва "Майдан. Прогулянка". Також на головній площі відкриють експозицію "Назустріч свободі".

Всі заходи проводитимуться на Михайлівській площі, Інститутській, Алеї Героїв Небесної сотні, Європейській площі, Грушевського, біля Будинку профспілок, Головпоштамту і Київської міської державної адміністрації.

Варто відзначити, що 21 і 22 листопада по всій Україні діятиме карантин вихідного дня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 листопада стало відомо, що ДБР викликало на допити лідерів євромайдан. Серед викликаних на допит, колишній секретар РНБО Олександр Турчинов, ексспікер Верховної Ради Андрій Парубій, мер Києва Віталій Кличко, народний депутат 8 скликання Сергій Пашинський, колишній прем'єр Арсеній Яценюк, екснардепка Тетяна Чорновол.

Розслідування ведеться в рамках справи про держпереворот, заявник в якому – заступник генпрокурора за часів Віктора Януковича, народний депутат від ОПЗЖ Ренат Кузьмін.

Пізніше в бюро уточнили, що виклики на допит скасовані у зв'язку з поширенням епідемії COVID-19.