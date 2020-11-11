Ресторатори в Києві вийшли на мітинг проти карантину вихідного дня

В урядовому кварталі Києва 11 листопада ресторатори зібралися на акцію протесту проти введення карантину вихідного дня або будь-якого іншого локдауна. Вони вважають його знищенням бізнесу.

За словами підприємців, у них вже немає грошей, щоб утримувати співробітників, платити податки, оренду, постачальникам послуг і товарів.

Як повідомляє кореспондент OBOZREVATEL, протестуючі прийшли з плакатами "Карантин вихідного дня – це мільйон людей без роботи", "Без бізнесу немає економіки", "Нас мільйон, дайте працювати".

Для охорони громадського порядку в центр стягнули співробітників правоохоронних органів, велика їх кількість знаходиться в Маріїнському парку.

Відзначимо, засідання Кабінету міністрів розпочнеться о 13:30, на порядку денному питання про введення карантину вихідного дня відсутня.

Як повідомляє OBOZREVATEL, в Україні вже з 14 листопада можуть ввести карантин вихідного дня: по суботах і неділях заборонять роботу установам культури, ресторанам, барам, кафе і т.д.