Архівне фото дощу у теплу пору року у Гідропарку Києва викликалу справжню ностальгію у користувачів мережі.

Знімок датований 1970-ми роками. Його розмістили на сторінці "Клуб корінного киянина" у Facebook.

Відзначається, що автором кадру є фотограф Борис Градов, відомий своїми раритетними знімками столиці України.

Дощ у Гідропарку Києва у 1970-их роках Клуб корінного киянина

Фото викликало цілу хвилю ностальгії у користувачів мережі. Вони почали активно коментувати допис.

"Які гарні спогади!", "А вода яка тепла була під час дощу", "Пам'ятаю таку ситуацію!", "Це фото настільки тепле, як цей теплий дощ!", "Наш час. Молодість, просто були щасливі", – написали користувачі.

Коментарі у мережі Скріншот

Коментарі у мережі Скріншот

Коментарі у мережі Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, мережу вразили архівні фото з величезною кількістю людей на вулиці Хрещатик у Києві і на березі Дніпра.

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