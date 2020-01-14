Противники ринку землі перекрили центр Києва: з'явилися фото

Противники ухвалення закону про ринок землі влаштували мітинг в центрі Києва і перекрили вулицю Грушевського на під'їзді до урядового кварталу.

Відповідні фото опублікували на Telegram-каналі PavlovskyNews. Відзначається, що люди ходять по пішохідному переходу таким чином, щоб пропускати транспорт тільки по кілька автомобілів. Також протестувальники перекрили вулицю Шовковичну.

Протестувальники перекрили центр Києва PavlovskyNews

Протестувальники перекрили центр Києва PavlovskyNews

Крім того, два мітинги проходять безпосередньо під стінами Верховної Ради. Там також зібралися аграрії, які виступають проти земельної реформи, і мисливці, які не підтримують законопроєкт № 2232.

Як повідомляє Укрінформ, всього на акціях під парламентом зібралося близько 50 аграріїв і 60 мисливців. Мітингувальники, які виступають проти земельної реформи, тримають прапори Аграрного союзу, Асоціації фермерів і приватних землевласників, плакати "Захистіть фермерів" і "Не торгуйте рідною землею".

Мисливці тримають в руках прапори Федерації мисливського собаківництва та плакати з написами "Мисливці за збереження навколишнього середовища! Ми проти законопроєкту №2232". На акцію взяли і кілька мисливських собак.

Мітинги під Радою Національна поліція

Тим часом на сайті Національної поліції відзначили, що для того, аби не допустити порушень громадського порядку та забезпечити мирне проведення запланованих акцій в центрі Києва правоохоронці спільно з військовослужбовцями Національної гвардії України заступили на посилене чергування.

Відзначимо, що в порядку денному Верховної Ради України на 14 січня не заплановано голосування за друге читання законопроєкту про відкриття ринку землі.

Протестувальники перекрили центр Києва PavlovskyNews

Протестувальники перекрили центр Києва PavlovskyNews

Як повідомляв OBOZREVATEL:

17 грудня учасники протесту також мітингували під Верховною Радою України. На демонстрації вийшли власники машин на єврономерах, противники відкриття ринку землі та нового Трудового кодексу.

Акція переросла в побоїще, під час якого учасники протесту почали кидатися камінням, а поліція застосувала сльозогінний газ.

Згодом учасники протесту під Верховною Радою почали встановлювати наметове містечко. Для цього вони принесли дрилі й при цьому пошкодили асфальт в центрі Києва.

Правоохоронці вирішили втрутитися в ситуацію і між ними і пікетувальниками знову почалися сутички.

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