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10 вересня • оновлено в 06:45
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"Преміумдоставка!" У Києві голий кур'єр прийшов до відомого вишу. Відео 18+

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У мережі опублікували відео з оголеним кур'єром однієї з відомих компаній із доставлення їжі, який лише в одних трусах приніс замовлення.

На кадрах показаний хлопець, який доставив їжу в аудиторію Київського політехнічного інституту.

На відео можна почути, як студенти перешіптуються, мовляв, кур'єр "проспорив", тому й прийшов оголеним.

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"Ви що ж, по вулиці в такому вигляді ходите?" – запитав викладач у хлопця. "Це преміумдоставка", – відповідав оголений кур’єр.

Голий кур'єр у КПІ

Голий кур'єр у КПІ

Скріншот

Голий кур'єр

Голий кур'єр

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у центрі Києва на Хрещатику помітили хлопця в стрінгах, який прогулювався вулицею з кур'єрською сумкою.

Раніше в Києві на вулиці Бориспільська (Дарницький район) помітили напівголу жінку, яка розгулювала вулицями. Вона пританцьовувала і крутилася на одному місці.

Також у столиці на вул. Олени Теліги невідома оголена жінка лягла посеред дороги, а потім почала чіплятися до водіїв проїжджаючих авто.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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