"Преміумдоставка!" У Києві голий кур'єр прийшов до відомого вишу. Відео 18+

У мережі опублікували відео з оголеним кур'єром однієї з відомих компаній із доставлення їжі, який лише в одних трусах приніс замовлення.
На кадрах показаний хлопець, який доставив їжу в аудиторію Київського політехнічного інституту.
На відео можна почути, як студенти перешіптуються, мовляв, кур'єр "проспорив", тому й прийшов оголеним.
"Ви що ж, по вулиці в такому вигляді ходите?" – запитав викладач у хлопця. "Це преміумдоставка", – відповідав оголений кур’єр.
Голий кур'єр у КПІ
Скріншот
Голий кур'єр
Скріншот
Як повідомляв OBOZREVATEL, у центрі Києва на Хрещатику помітили хлопця в стрінгах, який прогулювався вулицею з кур'єрською сумкою.
Раніше в Києві на вулиці Бориспільська (Дарницький район) помітили напівголу жінку, яка розгулювала вулицями. Вона пританцьовувала і крутилася на одному місці.
Також у столиці на вул. Олени Теліги невідома оголена жінка лягла посеред дороги, а потім почала чіплятися до водіїв проїжджаючих авто.
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