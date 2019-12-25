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25 грудня • оновлено в 15:14
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Працюють вдень і вночі: будівельники перейшли на турборежим на Шулявському мосту

1.6т
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Будівельники працюють цілодобово і без вихідних, щоб вчасно завершити роботи та відкрити проїзд Шулявським шляхопроводом.

Відео з місця робіт мер Києва Віталій Кличко опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Для того, щоб запустити рух Шулявським шляхопроводом з вулиці Довженка на вулицю Вадима Гетьмана до кінця цього року, будівельники без вихідних працюють і вдень, і вночі. Конструкцію нового мосту вже заасфальтували і нанесли на дорожнє покриття тимчасову розмітку. Минулої ночі вкладали асфальт на під’їзді з боку вулиці Вадима Гетьмана. Сьогодні асфальтуватимуть під’їзд зі сторони вулиці Довженка. Паралельно встановлюють бар’єрну та перильні огорожі", - зазначив у дописі до відео Кличко.

Працюють вдень і вночі: будівельники перейшли на турборежим на Шулявському мосту
Працюють вдень і вночі: будівельники перейшли на турборежим на Шулявському мосту
Працюють вдень і вночі: будівельники перейшли на турборежим на Шулявському мосту

За його словами, гарантію на експлуатацію покриття з високоякісного полімерного асфальтобетону підрядник дає 10 років.

Після завершення дорожніх робіт відбудуться технічні випробовування шляхопроводу. На ньому встановлять спеціальне обладнання, що вимірюватиме прогини мосту та статичні і динамічні навантаження на нього. Для випробовування залучать вісім 30-тонних автомобілів, за допомогою яких створять максимально допустимі навантаження.

"Наприкінці цього тижня ми, як і обіцяли, плануємо відкрити рух транспорту новим мостом", - підкреслив Кличко.

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Особа
Віталій Кличко
Місце
Україна Київ
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Сташевский Олег
Сташевский Олег
Турборежим... Шо,опять?
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Цитата: "гарантию на эксплуатацию покрытия из высококачественного полимерного асфальтобетона подрядчик дает 10 лет". Ну асфальтобетон может и продержится 10 лет, а мост?
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