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10 квітня • оновлено в 22:54
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Повітря від пожеж у Чорнобилі йде на Київ: NASA опублікувало фото катастрофи з космосу

23.9т
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Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) опублікувало фото пожеж у Чорнобильській зоні з космосу.

Світлини, зроблені 8 і 9 квітня, були отримані за допомогою спектрорадіометра з супутника "Аква", передає пресслужба відомства.

"Пожежі в зоні відчуження не є рідкістю, але з плином часу інтенсивність пожеж росла в міру відновлення лісів і лугів. Дослідження також показали, що пожежі в сильно забруднених районах можуть містити радіоактивні елементи в димових шлейфах, які потім переносяться на великі відстані", – йдеться у повідомленні.

Пожежі в Чорнобилі

Пожежі в Чорнобилі

У Державному науково-технічному центрі з ядерної та радіаційної безпеки додали, що забруднене атмосферне повітря з Чорнобильської зони в п'ятницю, 10 квітня потрапить до Києва.

Однак прогнозована концентрація радіоактивного цезію-137 в столиці очікується нижче небезпечної для здоров'я і життя людини в сто і більше разів.

Пожежі в Чорнобилі 8 квітня

Пожежі в Чорнобилі 8 квітня

NASA

"Прогнозовані концентрації Cs-137 в приземному шарі повітря м. Києва можуть досягати декількох мБк/куб.м. Ці концентрації не становлять загрози життю та здоров'ю населення і в 100 і більше разів нижче допустимого рівня, встановленого НРБУ-97, рівного 800 мБк/куб.м", – йдеться у повідомленні.

Також Державне агентство з управління зоною відчуження повідомило, що пожежа поблизу Чорнобиля не вщухає вже тиждень. До її гасіння залучили 379 рятувальників, а також 100 одиниць спеціальної техніки, зокрема авіацію.

Пожежі в Чорнобилі 9 квітня

Пожежі в Чорнобилі 9 квітня

NASA

За словами рятувальників, станом на ранок 10 квітня гасіння вогню продовжується на територіях Корогодського, Котовського та Денісовецького лісництв.

Відзначимо, що в Києві за минулий тиждень зафіксували зростання вмісту в повітрі шкідливих речовин.

Журналіст В'ячеслав Шрамович у Facebook опублікував фото пожежі, яка охопила не тільки захід, а й центр Чорнобильської зони.

Пожежа в Чорнобильській зоні

Пожежа в Чорнобильській зоні

Facebook В`ячеслав Шрамович

Пожежа в Чорнобильській зоні

Пожежа в Чорнобильській зоні

Facebook В`ячеслав Шрамович

Пожежа в Чорнобильській зоні

Пожежа в Чорнобильській зоні

Facebook В`ячеслав Шрамович

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • у Чорнобильській зоні відчуження поблизу с. Володимирівка Котовського лісництва 4 квітня спалахнула масштабна пожежа.

  • Ситуація з пожежею, що спалахнула в Чорнобильській зоні відчуження, 5 квітня ускладнилася. Вогонь охопив 100 га, а в центрі пожежі радіація була вищою за норму.

  • У Чорнобильській зоні відчуження 6 квітня рятувальники продовжували гасити масштабну лісову пожежу.

  • На Київщині затримали чоловіка, який спровокував масштабну пожежу в Чорнобильській зоні відчуження. За словами молодої людини, він заради розваги підпалив сміття і траву. Вже після цього вогонь вітром перекинуло далі.

  • У мережі показали на відео, як виглядає обпалена вогнем територія Чорнобильської зони відчуження.

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Автор
Тимур Григоренко
Місце
Україна Київ
Теги
NASA пожежа
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Шматок Сергій
Шматок Сергій
обозные петушки встали в боевую стойку для коллективной дрочки, потерпите, опоздавшие мутанты ещё подтянутся и хором половецкие пляски против печенежских печенек под бурные овации зрителей шоу из балалайни
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Невашедело Кира
Невашедело Кира
Хм,в Киеве воздух раз 5 грязнее чем в Чернобыле. Какая там остаточная радиация 30+ летней давности сравниться с ежедневным колоссальным выбросом химии с заводов как в воздух так и физическими отходами.
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Иван Васильевич
Иван Васильевич
В Василькове сейчас радиационный фон 1,3 мР/ч при допустимой норме 0,4.
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Кияни Життя столиці

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