"Постійно нападають": у Києві хижаки почали атакувати людей прямо на вулицях

У Києві ворони атакували жінку і пробили їй голову дзьобом.

Інцидент стався у дворі будинку на просп. Науки, 4, повідомили в групі "Київ Оперативний" в Facebook.

"Це сталося 5 травня, приблизно о 19:00. Ворони напали на жінку і дзьобом пробили їй голову. Постраждалу госпіталізували лікарі "швидкої допомоги". Місцеві мешканці кажуть, що десь у цьому місці у ворон гніздо і таким чином вони його охороняють", - розповіли очевидці.

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У коментарях до посту знайшлися і інші постраждалі від нападу ворон.

Facebook "Київ Оперативний"

Facebook "Київ Оперативний"

"У мене біля будинку теж вороняче гніздо, вчора ворона на кожну людину пікірувала і била крилами. Начебто просто лякала, але хто знає, що їй далі стрельне в голову", - написав Вадим Давидюк.

Також коментатори зазначили, що ці птахи відрізняються злопам'ятством і можуть мститися кривдникам.

"Одного разу спостерігала картину: мужик у кепці підібрав пташеня ворони і відніс чи в під'їзд, чи за будинок. Так ворона нападала на кожного чоловіка в кепці", - розповіла користувачка Ася Павлівна.

Facebook "Київ Оперативний"

Facebook "Київ Оперативний"

Facebook "Київ Оперативний"

Facebook "Київ Оперативний"

"Постійно нападають на мою маленьку собаку", - написала Яна Станіславська, яка і сама була жертвою воронячих атак.

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