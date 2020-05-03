Карантин закінчився? З'явилися показові фото Києва на самоізоляції

У Києві, незважаючи на карантин у зв'язку з коронавірусом COVID-19 місцеві жителі масово вийшли на вулиці.

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Зокрема, чимало пішоходів було помічено на Парковому мосту на Труханів острів. Відповідні світлини в неділю, 3 травня, були опубліковані на Twitter-сторінці "Радіо Свобода".

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Як видно на фото, не всі пішоходи, незважаючи на жвавість моста, користуються захисними масками.

Міст на Труханів острів Фото: Сергій Нужненко; twitter.com/radiosvoboda

Міст на Труханів острів Фото: Сергій Нужненко; twitter.com/radiosvoboda

Міст на Труханів острів Фото: Сергій Нужненко; twitter.com/radiosvoboda

Поведінка киян обурила користувачів мережі:

Коментарі до посту Скріншот

Коментарі до посту Скріншот

Карантин?



Парковий (Пішохідний) міст на Труханів острів. Фото – Сергій Нужненко pic.twitter.com/mMG8wOcCVc - Радіо Свобода (@radiosvoboda) May 3, 2020

Як писав OBOZREVATEL, юрист Деніел Ульфельдер влаштовує незвичні акції протесту на пляжах Флориди (США), які, незважаючи на пандемію COVID-19, уже відкриті владою. Чоловік приходить на багатолюдні узбережжя в костюмі смерті з косою.

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