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3 травня • оновлено в 23:11
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Карантин закінчився? З'явилися показові фото Києва на самоізоляції

13.4т
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У Києві, незважаючи на карантин у зв'язку з коронавірусом COVID-19 місцеві жителі масово вийшли на вулиці.

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Зокрема, чимало пішоходів було помічено на Парковому мосту на Труханів острів. Відповідні світлини в неділю, 3 травня, були опубліковані на Twitter-сторінці "Радіо Свобода".

У Києві продовжують порушувати карантин

У Києві продовжують порушувати карантин

Колаж

Як видно на фото, не всі пішоходи, незважаючи на жвавість моста, користуються захисними масками.

Міст на Труханів острів

Міст на Труханів острів

Фото: Сергій Нужненко; twitter.com/radiosvoboda

Міст на Труханів острів

Міст на Труханів острів

Фото: Сергій Нужненко; twitter.com/radiosvoboda

Міст на Труханів острів

Міст на Труханів острів

Фото: Сергій Нужненко; twitter.com/radiosvoboda

Поведінка киян обурила користувачів мережі:

Коментарі до посту

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Скріншот

Коментарі до посту

Коментарі до посту

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Як писав OBOZREVATEL, юрист Деніел Ульфельдер влаштовує незвичні акції протесту на пляжах Флориди (США), які, незважаючи на пандемію COVID-19, уже відкриті владою. Чоловік приходить на багатолюдні узбережжя в костюмі смерті з косою.

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Автор
Дарина Дурова
Теми
Коронавірус Карантин в Україні Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
вірус фотографии карантин порушення
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